L’ultimo miracolo di Santa Gemma Galgani: una ragazza è guarita dalla leucemia

Gemma Galgani: un nuovo miracolo è accaduto in U.S.A.

Una storia davvero incredibile che non stupisce i devoti della mistica toscana…

IL RACCONTO – Un miracolo di Santa Gemma sarebbe avvenuto in America: il fratello di una ragazza affetta da leucemia scrive da New York che sua sorella, ricoverata da tempo in ospedale, stava per morire. Ma i familiari, devoti della mistica, e che sovente venivano a Lucca a farle visita, donarono alla ragazza una sua reliquia.

LEGGI ANCHE: Racconti di una mistica italiana: Santa Gemma Galgani. ‘Gesù si mise accanto a me…’

Il giorno dopo (domenica), il medico chiamò uno dei fratelli della giovane, dicendogli di portarla a casa. Aveva le ore contate. Il lunedì il congiunto si apprestava a farlo, quando un altro medico volle controllare i segni vitali della ragazza, i quali, stranamente, disse che stavano tornando a ridare impulso agli organi. Non più dimessa, resterà in ospedale diverso tempo, finché non guarirà con sorpresa del dottore che, come in un ritornello, non cessava di ripetere quanto fosse stata fortunata. Una rediviva.

Ma ecco la sorpresa finale. La ragazza avrebbe raccontato al fratello che mentre era ricoverata in ospedale, alla venuta di un’ infermiera che doveva farle un prelievo di sangue, stremata e impaurita, chiese che le facesse un buon lavoro, chiedendole perfino il nome.

L’infermiera le rispose di chiamarsi Gemma. Poi, al momento di andarsene, arrivata sulla porta, si volta e le dice: “Non ti preoccupare, starai bene”. Di lì a poco giunse una nuova paramedico alla quale lei chiese chi fosse quella bella giovane infermiera di nome Gemma. La risposta fu che lì non c’era nessuna infermiera che si chiamasse così.

Chi conosce la casistica dei miracoli di Santa Gemma, sa che altri sono avvenuti con le stesse modalità, parlando e mostrandosi all’interlocutore, per poi rivelarsi a tempo debito.

(Articolo pubblicato su lanazione.it – di Vincenzo Pardini)