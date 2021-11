È l’ora di Maria: invocala con questa stupenda supplica. Chiedi un cuore puro e indomabile

Una potente supplica alla Vergine Maria

Chiedi conforto e aiuto alla Madre di Dio con questa orazione…

Preghiera a Maria:

Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo,

puro e limpido come acqua di sorgente.

Dammi un cuore semplice, che non si ripieghi

ad assaporare le proprie tristezze.

Ottienimi un cuore magnanimo nel donarsi, facile alla compassione.

Un cuore fedele e generoso, che non dimentichi alcun bene

e non serbi rancore di alcun male.

Formami un cuore dolce e umile,

che ami senza esigere di essere riamato.

Un cuore che ami, contento di scomparire in altri cuori,

sacrificandosi davanti al Tuo divin Figlio.

Donami un cuore grande e indomabile,

così che nessuna ingratitudine lo possa chiudere

e nessuna indifferenza lo possa stancare.

Donami un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo,

ferito dal Suo Amore,

con una piaga che non si rimargini se non in cielo. Amen.

La preghiera di Mamma Natuzza a Maria

