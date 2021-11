Invoca la potenza del Sacro Cuore e chiedi una grazia a Giovanni Paolo II oggi, 24 novembre 2021

Un nuovo giorno in compagnia di Giovanni Paolo II

Recita la preghiera al Sacro Cuore di Gesù e a Giovanni Paolo II

Al Sacro Cuore di Gesù:

Signore Gesù Cristo, redentore degli esseri umani,

ci volgiamo al tuo Sacro Cuore con umiltà e onestà,

con venerazione e speranza,

con un profondo desiderio di darti gloria, onore e lode.

Signore Gesù Cristo, Salvatore del mondo,

ti ringraziamo per tutto ciò che tu sei e per tutto ciò che fai per il piccolo gregge.

Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivente,

ti lodiamo per l’amore che ci hai rivelato con il tuo Sacro Cuore,

trafitto per noi è diventato la fonte della nostra gioia,

la sorgente della nostra vita eterna.

Raccolti insieme nel Tuo Nome, che è più in alto di tutti gli altri nomi,

ci consacriamo al Tuo Sacro Cuore,

nel quale dimora la pienezza della verità e della carità.

Signore Gesù Cristo, Re dell’amore e principe della Pace,

regna nei nostri cuori e nelle nostre case.

Allontana tutti i poteri del male

e portaci a dividere la vittoria del Tuo Sacro Cuore.

Tutti noi diciamo e diamo gloria e lode a Te,

al Padre ed allo Spirito Santo,

unico Dio vivente che regnerà per sempre. Amen.

(Scritta da Giovanni Paolo II)

LEGGI ANCHE: Don Dolindo fu anche esorcista: ‘La Madonna è stata la sua difesa’. Fece anche una profezia su Giovanni Paolo II

Preghiera a San Giovanni Paolo II:

Glorioso papa oggi ti eleggo

a mio speciale patrono:

sostieni in me la Speranza,

confermami nella Fede,

rendimi forte nella Virtù.

Aiutami nella lotta spirituale,

ottienimi da Dio tutte le Grazie

che mi sono più necessarie

ed i meriti per conseguire con te

la Gloria Eterna. Amen.

Karol Wojtyla e la sua sofferenza per la Chiesa

Per iscriverti gratuitamente al canale YouTube della redazione: https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.

Non dimenticare di iscriverti al canale (è gratuito) ed attivare le notifiche