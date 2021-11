Don Dolindo: il prete indimenticabile per Napoli e non solo

Può essere paragonato, per alcuni avvenimenti mistici, a Padre Pio e Natuzza Evolo

Don Dolindo, il prete amato dai napoletani (morto il 19 novembre 1970) fu anche esorcista. E, ad aiutarlo, anche nella battaglia contro il maligno, c’era la Mamma celeste.

«La Madonna è stata la difesa di Dolindo, la sua compagnia nella lotta contro il demonio. Questo è ampiamente documentato nei diecimila scritti che ha lasciato don Dolindo. Scritti che componeva di getto perché quando prendeva penna e calamaio stava in ginocchio con Maria e Gesù seduti al suo fianco. Una volta raccontò che, mentre scriveva il trattato di mariologia, il diavolo gliele aveva date di santa ragione, dicendo che non doveva più scrivere. Non voleva che si parlasse della Madonna. Ma dopo il brutto assalto, proprio Maria andò a consolarlo».

Questa e altre sue esperienze “misteriose” lo avvicinano molto ad altri mistici contemporanei, come San Pio da Pietrelcina o Natuzza Evolo, così pure alcuni doni particolari testimoniati dai suoi figli spirituali. Tra questi la profezia.

Un caso clamoroso d’impronta mariana ha che a fare con San Giovanni Paolo II.

«Nel 1965 don Dolindo doveva incontrare un diplomatico polacco, conte Vitold Laskowski. Non riuscendo, gli inviò una immaginetta con l’effigie di «Maria Regina Gloriosissima», vergandovi dietro, com’era solito fare con i destinatari, le parole che la Vergine gli suggeriva. Scrisse: “Maria all’anima. Il mondo va verso la rovina, ma la Polonia, come ai tempi di (Giovanni, ndr) Sobieski, per la devozione, sarà oggi come i 20 mila che salvarono l’Europa e il mondo dalla tirannia turca (sotto le mura di Vienna nel 1683, ndr) Ora la Polonia libererà il mondo dalla più tremenda tirannia comunista. Sorge un nuovo Giovanni, che con marcia eroica spezzerà le catene, oltre i confini imposti dalla tirannide comunista. Ricordalo. Benedico la Polonia. ti benedico».

Sembra proprio alludere a Giovanni Paolo II, ben 13 anni prima della sua elezione, e all’effetto che avrebbe avuto nel crollo del Muro di Berlino.

(Fonte famigliacristiana.it – Giuseppe Catrona)