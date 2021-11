Padre Pio ti amiamo. Esaudisci le nostre suppliche! Preghiera per chiedere una grazia oggi, 24 novembre 2021

Padre Pio da Pietrelcina ci guida nel nuovo giorno

Recitiamo:

O Dio,

che a San Pio da Pietrelcina

sacerdote cappuccino,

hai donato l’insigne privilegio

di partecipare, in modo mirabile,

alla passione del tuo Figlio,

concedimi,

per la sua intercessione,

la grazia…

che ardentemente desidero;

e soprattutto donami

di essere

conforme alla morte di Gesù

per giungere poi

alla gloria della resurrezione. Amen.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

† Vincenzo D’Addario

La preghiera all’Angelo Custode

Oppure:

O Glorioso San Pio da Pietrelcina,

tu che sei il Santo di questo nuovo millennio,

tu che sei nostro amico,

consolatore delle nostre anime, aiuto di noi

peccatori,

che per la tua sofferenza

comprendi benissimo tutte le nostre sofferenze,

a te affidiamo le richieste di bene per noi

e per i nostri cari;

a te affidiamo il nostro spirito

per renderlo capace di sopportare

tutte le pene che abbiamo nel cuore;

a te affidiamo la supplica di presentare

le nostre anime alla Vergine delle Grazie

per ottenere dal Signore l’eterna salvezza;

a te affidiamo la nostra richiesta di intercessione

per ottenere dalla Bontà divina la grazia…

che ardentemente desideriamo.

Accoglici sotto la tua protezione,

difendici dalle insidie del maligno

e soprattutto intercedi presso l’Altissimo

perché col perdono dei nostri peccati diventiamo

perseveranti nelle vie del bene.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

