Sant’Antonio può compiere 13 miracoli al giorno! Le sue parole sul Natale: ‘Ecco la bontà, ecco il paradiso!’

La nascita del Bambino Gesù vista con gli occhi di Sant’Antonio..

Sant’Antonio di Padova è sicuramente fra i santi più amati del mondo e viene invocato per le situazioni più disperate; la tradizione vuole sia in grado di compiere tredici miracoli al giorno.

Oltre al suo “potere” taumaturgico, il santo, era molto legato al Natale e Gesù Bambino; in un suo sermone si legge:

“A te, o beata Vergine, sia lode e gloria, perché oggi siamo stati ricolmati dei beni della tua casa, cioè del tuo grembo. Noi che prima eravamo vuoti, ora siamo pieni; noi che prima eravamo malati, ora siamo sani; noi che prima eravamo maledetti, ora siamo benedetti, perché, come dice il Cantico dei Cantici: ‘Ciò che da te proviene è il paradiso’, o Maria!”.

E commentando il Vangelo di Luca: “Continua l’evangelista: ‘Diede alla luce il suo figlio primogenito’ (Lc 2,7). Ecco la bontà, ecco il paradiso! Correte dunque, o ingordi, o avari, o usurai, voi cui piace il denaro che Dio, correte e ‘comperate senza denaro’ (Is 55,1), il frumento e il grano che oggi la Vergine ha tratto dal tesoro del suo grembo.

Diede dunque alla luce il figlio. Quale figlio? Il Figlio di Dio, Dio lui stesso. O tu, donna più felice di ogni altra, che hai avuto il figlio in comune con Dio Padre! Di quale gloria risplenderebbe una misera donna se avesse un figlio da un imperatore di questo mondo? Di gran lunga più grande è la gloria di Maria che ha condiviso il Figlio con Dio Padre”.

Sant’Antonio, sempre nello stesso sermone, prosegue poi esortandoci a gioire insieme a Maria, l’altra protagonista del Natale, colei che accettò l’audacia di una storia nuova:

“Sorridiamo dunque ed esultiamo insieme con la beata Vergine, perché Dio ci ha dato il sorriso, cioè il motivo di sorridere e di gioire con lei e in lei: Oggi vi è nato il Salvatore”.

