La preghiera di Sant’Antonio per sconfiggere ogni tentazione del nemico (si recita in 5 secondi)

La preghiera di Sant’Antonio per sconfiggere il nemico

Conoscevi questa potente preghiera di Sant’Antonio contro il male?

Sant’Antonio, secondo la tradizione popolare, diede una preghiera ad una povera donna che cercava aiuto contro le tentazioni del demonio.

Sisto V, papa francescano, ha fatto scolpire la preghiera – detta anche motto di Sant’Antonio – alla base dell’obelisco fatto da lui erigere in Piazza San Pietro a Roma.

Eccola nell’originale latino:

Ecce Crucem Domini!

Fugite partes adversae!

Vicit Leo de tribu Juda,

Radix David! Alleluia!

tradotto:

Ecco la Croce del Signore!

Fuggite forze nemiche!

Ha vinto il Leone di Giuda,

La radice di Davide! Alleluia!

Questa breve preghiera ha tutto il sapore di un piccolo esorcismo. Anche noi possiamo usarla – in latino o in italiano – per aiutarci a superare le tentazioni che si presentano.