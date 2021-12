Supplica per chiedere una grazia alla Vergine di Loreto

Un’orazione bellissima per invocare l’intercessione della Madonna di Loreto nella tua vita

La preghiera alla Madonna di Loreto

O Maria, Vergine immacolata per la tua Santa Casa che gli angeli trasportarono sull’ameno colle di Loreto, rivolgi il tuo sguardo benigno su di noi.

Per le Sacre Mura ove nascesti e vivesti fanciulla nella preghiera e nell’amore più sublime;

per le pareti fortunate che udirono il saluto dell’Angelo che ti chiamava: “Benedetta fra tutte le donne” e che ci ricordano l’Incarnazione del verbo nel Tuo purissimo seno;

per la Santa Casa ove vivesti con Gesù e Giuseppe e che nel corso dei secoli fu meta ardentemente desiderata dei Santi che si stimarono fortunati imprimere ardenti baci sulle Tue Sacre Mura, concedici le grazie che umilmente ti chiediamo (CHIEDERE)

e dopo quest’esilio la fortuna di venire a ripeterti in Cielo il saluto dell’Angelo: Ave Maria.

Invocazioni alla Madonna di Loreto

Vergine di Loreto, prega per me

Vergine di Loreto, proteggimi

Vergine di Loreto, custodisci i miei piccoli

Vergine di Loreto, addolcisci le mie pene

Vergine di Loreto, intercedi per me

Vergine di Loreto, proteggi i miei cari

Vergine di Loreto, assistimi nell’ora della morte. Amen.

Preghiera del Giubileo Lauretano

O Dio, la tua gloria è più alta dei cieli;

fa’ che nel sollevarci in volo

si elevi in alto anche il nostro spirito

e donaci le ali della fede, della speranza e della carità.

Il volo degli aerei sia un arcobaleno

che unisce gli uomini e le donne di ogni continente

in un abbraccio fraterno

di amicizia, di solidarietà e di pace.

Per la materna intercessione della Beata Vergine di Loreto,

proteggi tutti coloro che la invocano come Celeste Patrona,

perché concludano felicemente il loro viaggio

fra i paesi e i popoli del mondo.

A te, Padre,

che con il Figlio tuo regni glorioso

nell’unità dello Spirito Santo,

la lode e la gloria per l’eternità. Amen!

Maria, Regina e Porta del cielo, prega per noi!

