Sandra Sabbatini è diventata beata da pochi giorni: chiedile una grazia urgente proprio oggi!

Sandra Sabbatini è una nuova beata della Chiesa

Lei è la prima “fidanzata beata”: invochiamola con fiducia..

Ieri, nella Basilica Cattedrale di Santa Colomba in Rimini, il prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi ha presieduto la Messa di beatificazione di Sandra Sabattini, morta nel 1984 a soli 22 anni.

Figlia spirituale di Don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, Sandra ha dedicato la sua breve vita ad aiutare disabili e tossicodipendenti.

Il testo:

O Dio, Ti ringraziamo per averci donato

Sandra Sabattini e benediciamo lʼazione potente

del Tuo Spirito che ha operato in lei

Ti lodiamo per il suo santo atteggiamento contemplativo

dinnanzi alle bellezze del creato;

per lʼardore nella preghiera e nella adorazione

eucaristica;

per la generosa dedizione ai disabili e agli “ultimi”

in un intenso e costante impegno di carità;

per la sua semplicità di vita in ogni impegno quotidiano

Concedi a noi, o Padre, per intercessione di Sandra,

di imitarne le virtù e diventare come lei testimoni

del Tuo amore nel mondo.

Ti chiediamo anche ogni grazia spirituale e

materiale…

Se è nel Tuo disegno d’amore, fa che Sandra sia

proclamata beata e conosciuta in tutta la Chiesa,

per il bene nostro e la gloria del Tuo nome. Amen.