Papa Francesco prega per le vittime di Ravanusa: nel suo cuore c’è tanto dolore

Papa Francesco prega per le vittime di Ravanusa

Il Santo Padre è profondamente addolorato per questo tragico avvenimento..

Papa Francesco prega per tutte le vittime e porta nel cuore la sofferenza delle famiglie spezzate dal lutto dei crolli di Ravanusa (Agrigento).

Il suo dolore è espresso in un telegramma, a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, indirizzato a monsignor Alessandro Damiano pastore della diocesi, chiedendogli di farsi portavoce della sua “vicinanza accorata”.

Il Santo Padre manifesta apprezzamento per chi ancora cerca sotto le pesanti macerie – sono 180 i vigili del fuoco impegnati tuttora -, e per la “colletta straordinaria” organizzata dalla diocesi per il prossimo 19 dicembre.

Si chiama “Insieme per Ravanusa” e vuole essere un segno concreto di prossimità. Che tutti, per intercessione di Maria abbiano conforto, è la preghiera di Francesco.