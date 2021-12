San Giuseppe, a Te affidiamo la giornata con questa antica supplica. Preghiera del mattino, 10 dicembre 2021

Antica supplica a San Giuseppe, con la quale puoi ottenere qualsiasi grazia. Preghiera del mattino, 10 dicembre 2021

La devozione al padre putativo di Gesù viene in genere fatta risalire al III o IV secolo, ma c’è una preghiera a San Giuseppe che risale addirittura all’anno 50!

Nel 1505 venne mandata dal Papa all’imperatore Carlo quando questi stava andando in battaglia. Chiunque la legga o la ascolti o la mediti non avrà mai una morte improvvisa e non affogherà, né alcun veleno avrà effetto su di lui; non cadrà nelle mani del nemico né verrà bruciato in qualche incendio o sconfitto in battaglia.

Recitatela per nove mattine per qualsiasi cosa desideriate. Avrete la grazia promessa!

O San Giuseppe, la cui protezione è così grande, così forte, così sollecita davanti al trono di Dio, ti affido tutti i miei interessi e i miei desideri.

O San Giuseppe, assistimi con la tua potente intercessione, e ottieni per me dal tuo Figlio divino tutte le benedizioni spirituali attraverso Gesù Cristo, nostro Signore, di modo che essendomi affidato al tuo potere celeste possa offrire il mio ringraziamento e il mio omaggio al più amorevole dei padri.

O San Giuseppe, non mi stanco mai di contemplare te e Gesù addormentato tra le tue braccia; non oso avvicinarmi mentre Egli riposa accanto al tuo cuore. Stringilo in nome mio e bacia il Suo capo per me, e chiedigli di restituire il bacio quando sarò sul letto di morte. San Giuseppe, patrono delle anime che stanno per morire, prega per me. Amen.

Ricordate, Dio risponde sempre alle nostre preghiere, anche se non sempre ci aspettiamo la risposta che poi riceviamo.

RECITA ANCHE LA PREGHIERA ALLA MADOONA DI LORETO

