Supplica alla Madonna di Loreto per chiedere la fine dei problemi, oggi 10 dicembre 2021, giorno della Sua Festa

Preghiera alla Madonna di Loreto per la pandemia

Una bellissima orazione da recitare alla Vergine Santa di Loreto in questi tempi difficili

La supplica contro il Coronavirus



O Vergine Madre, come sei uscita dalla tua Santa Casa per portare conforto alla cugina Elisabetta, visita le nostre case e i luoghi di sofferenza e, in questo tempo di incertezza e di forte preoccupazione, portaci la tua materna consolazione.

Ti affidiamo gli ammalati e le loro famiglie, i giovani e i ragazzi, gli anziani e le

persone sole.

Accogli tra le tue braccia i defunti e conforta i loro familiari.

Sostieni i medici, gli operatori sanitari e quanti lavorano per il bene e la sicurezza di

tutti.

Aiutaci a svolgere il nostro compito con responsabilità, con spirito di adattamento e

di solidarietà.

Liberaci dalla pandemia che ci sta colpendo, affinché possiamo tornare sereni al

nostro lavoro e guardare al futuro con speranza per lodarti e ringraziarti con cuore

rinnovato.

O Maria, allontana da noi ogni male e concedici di godere la gioia del Vangelo,

perché nel dono dello Spirito Santo si rinsaldi la nostra fede,

si ravvivi la speranza, si rafforzi la carità.

Ascolta, o Madre, la nostra preghiera!

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,

Santa Madre di Dio:

non disprezzare le suppliche di noi

che siamo nella prova,

e liberaci da ogni pericolo,

o Vergine gloriosa e benedetta.

Vergine di Loreto,

Salute degli infermi, prega per noi;

Consolatrice degli afflitti, prega per noi.

RECITA LA PREGHIERA ALLA VERGINE MARIA DI LORETO:

A cura della Redazione Papaboys