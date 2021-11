Preghiera a San Giuseppe Moscati per vincere gli attacchi di panico e l’ansia oggi, 22 novembre 2021

Supplica a San Giuseppe Moscati per le sofferenze

Invoca San Giuseppe Moscati per vincere le malattie fisiche e l’ansia

Contro ansia e gli attacchi di panico:

Ricorro a te, San Giuseppe Moscati, ora che attendo l’aiuto divino

per ottenere questa grazia (che sia guarito dall’ansia e dagli attacchi di panico).

Con la tua potente intercessione fa che i miei desideri siano esauditi

e io ritrovi presto la calma e la tranquillità.

Mi soccorra la Vergine Maria

di cui tu scrivesti: “E voglia Ella, Madre benigna, proteggere il mio spirito

e il mio cuore, in mezzo ai mille pericoli, in cui navigo in mezzo a questo orribile mondo!”

La mia ansia si rassereni e Tu sostienimi nell’attesa. Amen.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

San Giuseppe Moscati prega per noi!

Per chiedere la guarigione fisica:

O medico santo e compassionevole, San Giuseppe Moscati, nessuno più di te conosce la mia ansia in questi momenti di sofferenza.

Con la tua intercessione, dammi sostegno nel sopportare il dolore, illumina i medici che mi curano, rendi efficaci i farmaci che mi prescrivono.

Fa’ che presto, guarito nel corpo e sereno nello spirito, possa riprendere il mio lavoro e dare gioia a coloro che vivono con me. Amen.

Puoi invocare anche la Madonna della Salute

Chi era San Giuseppe Moscati?

San Giuseppe Moscati è stato un medico italiano; beatificato da Papa Paolo VI nel corso dell’Anno Santo 1975 e canonizzato da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, fu definito “medico dei poveri”.