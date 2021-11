La potente supplica a San Michele per affidare la propria vita e i propri cari in questa nuova settimana

Atto di consacrazione a San Michele Arcangelo

Una bellissima preghiera a San Michele per affidare la propria vita…

Preghiamo:

Principe Nobilissimo

delle gerarchie angeliche

valoroso guerriero dell’Altissimo,

amante zelante della gloria del Signore,

terrore degli angeli ribelli,

amore e delizia di tutti gli angeli giusti,

Arcangelo San Michele,

desiderando io di essere

nel numero dei tuoi devoti,

a te oggi mi offro e mi consacro.

Pongo me stesso, il mio lavoro,

la mia famiglia, gli amici

e quanto mi appartiene

sotto la tua vigile protezione.

È piccola la mia offerta

essendo un misero peccatore,

ma tu gradisci l’affetto del mio cuore.

Confido che tu assisterai

per tutta la vita me, che da quest’oggi

sono sotto la tua protezione.

Procurami il perdono

dei miei molti e gravi peccati,

la grazia di amare di cuore il mio Dio,

il mio caro salvatore Gesù,

la mia dolce madre Maria,

e tutti gli uomini, miei fratelli,

amati dal Padre e redenti dal Figlio.

LEGGI ANCHE: Devozioni agli Angeli Custodi. Santa Faustina e quelle esperienze di vita eterna…

Ottienimi gli aiuti necessari

per arrivare alla corona della gloria.

Difendimi sempre dai nemici dell’anima mia

specialmente nell’ultimo istante della mia vita.

Vieni in quell’ora, o glorioso Arcangelo,

assistimi nella lotta e respingi lontano da me,

negli abissi dell’inferno,

quell’angelo prevaricatore e superbo

che hai prostrato nel combattimento in cielo.

Presentami, in quell’ora, al trono di Dio

per cantare con te, Arcangelo San Michele,

e con tutti gli angeli: lode, onore e gloria

a Colui che regna nei secoli eterni. Amen.

La più antica preghiera all’Angelo Custode

Per iscriverti gratuitamente al canale YouTube della redazione: https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.

Non dimenticare di iscriverti al canale (è gratuito) ed attivare le notifiche