Preghiamo per questi angeli volati in cielo! Castello gonfiabile spazzato via dal vento: 4 bimbi morti

Morti 4 bambini in Australia: erano in gita

Ci sarebbero anche 5 bambini feriti…

Quattro bambini sono morti in Australia in seguito ad un incidente avvenuto in un parco giochi. Stavano giocando su un castello gonfiabile quando una forte folata di vento ha trasportato in aria la struttura mobile, facendo poi cadere i bimbi da un’altezza di 10 metri.

Le vittime erano in gita con una scuola elementare di Devonport.

Il premier australiano, Scott Morrison, ha espresso il suo cordoglio alle famiglie di fronte a questo incidente «straziante». (Fonte leggo.it)