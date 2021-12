Ecco come percepire i segni e la presenza del tuo Angelo Custode. Lui è al tuo fianco, anche oggi…

Devozione agli angeli. Alcuni segni per capire come il tuo Angelo Custode è al tuo fianco, anche oggi…

L’idea che un angelo custode stia vigilando su ognuno di noi può essere un enorme conforto.

Alcune persone credono che il loro angelo custode sia un essere spirituale che cerca il loro benessere, mentre altri credono che il loro angelo custode sia un defunto amato che offre una guida.

Per coloro che fanno credere in angeli custodi, o sono aperti alla possibilità, può essere difficile sapere quando il tuo angelo è vicino.

Ma proprio come ci sono metodi semplici per determinare il nome del tuo angelo custode , ci sono alcuni segnali che indicano quando potresti ricevere una visita dal tuo angelo.

Questi segni sono stati segnalati per anni e anni da molti credenti diversi, come in questo post su The Spirit Science.

Scorri questa lista esclusiva qui sotto per scoprire come identificare quando sei visitato dal tuo angelo custode. Potresti non essere un credente al momento, ma individuare questi segni nella tua vita quotidiana potrebbe aiutarti a trovare una o due risposte che stavi cercando.

Sogni di una visita ad un angelo

I sogni sono spesso considerati le finestre dell’anima, ma possono anche indicare che il tuo angelo custode si trova nelle vicinanze.

I credenti angelici riferiscono che un angelo custode potrebbe visitarti in un sogno per farti sapere che ti stanno guardando. Potrebbero provare a consegnare qualche tipo di messaggio, o potrebbero semplicemente rassicurarti sulla loro presenza.

Noti un odore dolce improvviso

Se non riesci a spiegare un odore inaspettatamente piacevole, potrebbe essere un segno che un angelo custode si trova nelle vicinanze.

I credenti riferiscono che questi dolci profumi potrebbero semplicemente essere il modo in cui il tuo angelo ti raggiunge, per farti sapere che sono con te. Gli odori possono assumere la forma di cibo delizioso, fiori profumati o un piacevole profumo che un defunto amava indossare.

Il tuo bambino vede qualcosa che non puoi

Molti credono che i bambini e gli animali domestici possano essere in grado di vedere gli angeli custodi, anche quando il resto di noi non può. Si dice che gli angeli mettano a posto animali e neonati.

Potresti vedere un animale domestico che fissa un determinato punto della stanza, o un bambino che sorride a qualcosa che non puoi vedere. Se vedi un bambino che sembra interagire con qualcosa che non c’è, potrebbe essere solo un segno che il tuo angelo custode è presente.

Ti senti come se non sei solo

Tutti hanno provato la sensazione di non essere soli in un momento o nell’altro. Questo potrebbe essere solo un sesto senso, o potrebbe essere l’aumento dei peli sulla parte posteriore del collo.

Molti angeli credenti possono percepire quando il loro angelo custode è con loro. Riferiscono di sapere che è presente qualcun altro, anche se la stanza potrebbe apparire completamente vuota.

LEGGI ANCHE: Carlo Acutis. La mamma: ‘Parlava con il suo angelo custode. Gli chiedeva aiuto…’

Ti senti formicolio alla corona della tua testa

Una sensazione specifica che molti credenti riferiscono è un formicolio alla nuca. Questo formicolio può assumere la forma di calore improvviso, o può essere più simile a quando il tuo piede si addormenta.

Molti riferiscono che la relazione tra la corona della testa e l’alone di un angelo può essere una connessione potente. Questo formicolio potrebbe essere il tuo modo preferito di comunicare con te.