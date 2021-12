Papa Francesco a Cipro, viaggio apostolico. Giovedì 2 dicembre, LIVE TV dalle h. 14.00

Cinque giorni, undici discorsi, due omelie e un Angelus scandiranno le tappe: prima a Cipro fino al 4 e poi in Grecia, ad Atene e all’isola di Lesbo.

Come ormai consolidata tradizione prima di ogni viaggio apostolico, anche questo pomeriggio, alla vigilia del suo pellegrinaggio a Cipro e in Grecia, il Papa ha raggiunto in auto la Basilica di Santa Maria Maggiore per affidare alla Madonna la sua 35.ma trasferta internazionale. “Nel pomeriggio di oggi, 1° dicembre, Papa Francesco si è recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani e affidarle il prossimo suo viaggio in Cipro e Grecia. Al termine ha fatto rientro in Vaticano”, informa la Sala Stampa della Santa Sede.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Giovedì, 2 dicembre 2021ROMA – LARNACA – NICOSIA

11:00 Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale di Roma/Fiumicino per Larnaca 14:00 Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Larnaca 14:00 Accoglienza ufficiale presso l’Aeroporto Internazionale di Larnaca 15:00 Incontro con i Sacerdoti, Religiosi e Religiose, Diaconi, Catechisti, Associazioni e Movimenti Ecclesiali di Cipro presso la Cattedrale Maronita di Nostra Signora delle Grazie a Nicosia 16:15 Cerimonia di benvenuto presso il Palazzo Presidenziale a Nicosia 16:30 Visita di cortesia al Presidente della Repubblica nello studio privato del Palazzo Presidenziale a Nicosia 17:00 Incontro con le Autorità, la Società Civile e il Corpo Diplomatico nella “Ceremonial Hall” del Palazzo Presidenziale a Nicosia

