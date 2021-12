La testimonianza di fede di Marco Giallini: ‘Porto il crocifisso al collo. Ho paura di ammetterlo…’

Marco Giallini: ‘Porto il crocifisso, c’è bisogno di credere’

Notoriamente schivo come il personaggio che interpreta, per Famiglia Cristiana ha accettato di parlare del suo rapporto con la fede.

Ecco uno stralcio di quanto ha detto alla rivista ‘paolina’:

«Porto un crocifisso al collo, una volta al centro c’era l’immagine di Gesù. Ma adesso, per colpa del tempo, dell’usura, non si vede più, me lo ha fatto notare mio figlio. Questa è una domanda molto difficile. Non lo so se credo. Forse ho paura di ammetterlo, è qualcosa che va oltre la nostra comprensione, il nostro essere umani. Oggi si fa fatica a dire se si crede oppure no. Ci sono moltissime pressioni. Spesso ci viene detto che è “necessario” che Dio ci sia. Non so darmi una risposta. Alla domanda: “Sei credente?”, rispondere con un semplice “Sì” o “No” sarebbe riduttivo».