Oggi 23 novembre 2021, inizia la preghiera dei 33 giorni: fai nascere Gesù nel tuo cuore

La forza e le potenzialità di questa preghiera sono straordinarie. Se recitata con fede e costanza, grandi sono le grazie che essa può far ottenere.

Innanzitutto, può servire per la salvezza certa di tante anime del purgatorio che aspettano le nostre preghiere, ma può essere utilizzata anche come preghiera personale per ottenere la grazia a noi necessaria.

La preghiera deve essere ripetuta per 33 giorni. Una volta a settimana si deve prendere la Comunione, ed in più la Comunione deve essere presa in suffragio di detta anima.

La prima settimana si offrirà il sangue della mano destra

La seconda settimana si offrirà il sangue della mano sinistra

La terza settimana si offrirà il sangue del piede destro

La quarta settimana si offrirà il sangue del piede sinistro

Gli ultimi 5 giorni si offriranno il sangue e l’acqua scaturiti dal Sacro Costato

Occorrerà, infine, ogni settimana e l’ultimo giorno della preghiera, (il 33°) prendere la comunione in suffragio di detta anima. Si suggerisce nel limite del possibile far coincidere il 33° giorno con una festa importante come il Natale o il giorno dei Santi, perché la preghiera risulti essere ancora più forte.

Inizio 30 settembre per la festa del 1 novembre

Inizio 23 novembre per la festa del 25 dicembre

Inizio 20 febbraio per la Pasqua 2019 del 21 aprile

1a settimana

Ripetere 33 volte di seguito

“Eterno Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo scaturito dalla piaga della mano destra in suffragio dell’anima più sofferente del purgatorio. Vergine Maria, consolatrice degli afflitti e Tu, San Giuseppe intercedi per questa anima. E tu, anima benedetta, vai avanti a Dio, domanda per me questa grazia, e se è utile alla salvezza dell’anima mia fai in modo che mi sia concessa”. Amen.

Ripetere 7 volte di seguito

“Addolorata Vergine Maria prega per quest’anima del Purgatorio”.

7 L’eterno riposo

2a settimana

Ripetere 33 volte di seguito

“Eterno Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo scaturito dalla piaga della mano sinistra in suffragio dell’anima più sofferente del purgatorio. Vergine Maria, consolatrice degli afflitti e Tu, San Giuseppe intercedi per questa anima. E tu, anima benedetta, vai avanti a Dio, domanda per me questa grazia, e se è utile alla salvezza dell’anima mia fai in modo che mi sia concessa”. Amen.

Ripetere 7 volte di seguito

“Addolorata Vergine Maria prega per quest’anima del Purgatorio”.

7 L’eterno riposo

3a settimana

2Ripetere 33 volte di seguito

“Eterno Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo scaturito dalla piaga del piede destro in suffragio dell’anima più sofferente del purgatorio. Vergine Maria, consolatrice degli afflitti e Tu, San Giuseppe intercedi per questa anima. E tu, anima benedetta, vai avanti a Dio, domanda per me questa grazia, e se è utile alla salvezza dell’anima mia fai in modo che mi sia concessa”. Amen.

Ripetere 7 volte di seguito

“Addolorata Vergine Maria prega per quest’anima del Purgatorio”.

7 L’eterno riposo

4a settimana

Ripetere 33 volte di seguito

“Eterno Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo scaturito dalla piaga del piede sinistro in suffragio dell’anima più sofferente del purgatorio. Vergine Maria, consolatrice degli afflitti e Tu, San Giuseppe intercedi per questa anima. E tu, anima benedetta, vai avanti a Dio, domanda per me questa grazia, e se è utile alla salvezza dell’anima mia fai in modo che mi sia concessa”. Amen.

Ripetere 7 volte di seguito

“Addolorata Vergine Maria prega per quest’anima del Purgatorio”.

7 L’eterno riposo

Gli ultimi 5 giorni

Ripetere 33 volte di seguito

“Eterno Padre, io ti offro il sangue e l’acqua scaturiti dal Sacro Costato in suffragio dell’anima più sofferente del purgatorio. Vergine Maria, consolatrice degli afflitti e Tu, San Giuseppe intercedi per questa anima. E tu, anima benedetta, vai avanti a Dio, domanda per me questa grazia, e se è utile alla salvezza dell’anima mia fai in modo che mi sia concessa”. Amen.

Ripetere 7 volte di seguito

“Addolorata Vergine Maria prega per quest’anima del Purgatorio”.

7 L’eterno riposo