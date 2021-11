Ogni Giorno Una Lode a Maria, 23 novembre 2021 – Vergine Bambina, prega per noi

PREGHIERA A MARIA BAMBINA



O graziosa Bambina,

nella felice tua nascita hai rallegrato il Cielo,

consolato il mondo, atterrito l’ inferno;

hai recato sollievo ai caduti, conforto ai mesti,

salute ai malati, la gioia a tutti.

Ti Supplichiamo:

rinasci spiritualmente in noi,

rinnova il nostro spirito a servirti;

riaccendi il nostro cuore ad amarti,

fa’ fiorire in noi quelle virtù,

con le quali possiamo sempre più piacerti.“Così potremo ricevere lo Spirito Santo

che scende su di noi

e divenire in questo modo testimoni di Cristo

fino agli estremi confini della terra,

come coloro che uscirono dal Cenacolo di Gerusalemme

nel giorno di Pentecoste”.

O grande piccina Maria, sii per noi “Madre”,

conforto negli affanni, speranza nei pericoli,

difesa nelle tentazioni, salvezza nella morte. Amen!

Amen