Mentre tu dormi, San Giuseppe risolve i tuoi problemi! Preghiera della notte tra il 10 e l’11 dicembre 2021

Questa devozione accompagna da molto tempo il Papa . Una vecchia statuina di san Giuseppe dormiente ‘Don Bergoglio’ ce l’aveva anche nella stanza occupata per diciotto anni al Collegio Maximo di San Miguel, dov’è stato rettore e dove ha abitato anche da provinciale dei gesuiti.

E quando ho un problema, una difficoltà, io scrivo un foglietto e lo metto sotto san Giuseppe, perché lo sogni! Questo gesto significa: prega per questo problema!».

Per iscriverti gratuitamente al https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.