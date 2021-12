Padre Livio (Radio Maria): La Madonna ci ricorda che costruendo un mondo senza Dio non avremo futuro

Cari amici – scrive Padre Livio sul suo blog quotidiano su Radio Maria, che oltre ad ascoltare in Radio, sempre più (e meglio ndr) si può leggere sia via web che sui social – se vogliamo sapere qual’ è la situazione del mondo ora e come sarà nei prossimi anni dobbiamo prendere sul serio le parole della Regina della pace.

La Madonna non avanza ipotesi, ma rivela certezze: il tentativo dell’Occidente di costruire un mondo in cui il Dio vivo e vero venga estromesso fallirà miseramente.

Le grandi rivoluzioni della modernità, in particolare il comunismo, hanno accarezzato questo blasfemo progetto. Ma solo il “Nuovo Totalitarismo” sta portandolo a termine.

La Madonna ci ha avvertito che il piano di satana di mettere l’umanità al posto di Dio e di distruggere tutto ciò che c’è di vero, di buono e di bello nel mondo, si è realizzato.

Anche recentemente ha ribadito il suo severo ammonimento: “Senza Dio non avete né futuro né vita eterna. Per questo convertitevi e ritornate a Dio” ( 6 Agosto, 2021, festa della Trasfigurazione)

Nonostante la prova della pandemia, la volontà di sostituire il Cristianesimo col nuovo paganesimo si fa sempre più prepotente e sprezzante.

Il ridicolo tentativo di cancellare il Natale e i nomi cristiani sono la spia di un progetto di chiara ispirazione satanica.

In realtà hanno già scristianizzato tutto, soprattutto le menti e i cuori e, con la superbia degli stolti, pensano da farla da padroni sulle moltitudini e sull’universo intero.

La loro caduta è certa. Sarà fragorosa e dolorosa e provocata da loro stessi: “Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori ” (salmo 126)

Vostro Padre Livio

Visita il blog di Padre Livio, qui