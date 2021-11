Medjugorje. Quel fuoco misterioso sulla collina. Un segno premonitore?

Il racconto dell’incendio misterioso avvenuto a Medjugorje

IL RACCONTO – La notte del 28 ottobre 1981 fu visto un grande fuoco, come un incendio, salire verso il cielo dai piedi della collina del Podbrodo e ardere per circa dieci minuti.

Lo vide anche una pattuglia di polizia e subito accorse: ma sul luogo non trovò alcuna traccia di incendio né di cose bruciate.



Ivan Kozina, di 55 anni, testimone del fatto racconta: “Ero di sentinella sul monte. La gente giungeva verso la chiesa, io pure pregavo. D’improvviso è divampato un incendio, erano circa le 17.45, Sembrava fuoco ma mi rendevo conto che non lo era, perché non c’era fumo e non si sentiva il crepitio. Tutto è durato 12 minuti, poi il fuoco è sparito. Io mi sono inginocchiato e ho pregato. L’indomani abbiamo controllato tutto, ma non c’era traccia d’incendio, né di cenere, né altro”.

La Madonna disse che questo era un “segno premonitore del grande segno”.

(Fonte medjugorje-italia.it)