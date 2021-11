Prima della notte recita le potenti Litanie di Liberazione: ‘Da ogni male e da ogni peccato..’

Recita le potenti litanie di liberazione da ogni male

O Signore illumina con il tuo amore le profondità del nostro spirito perché siano libere dalle suggestioni del male coloro che hai chiamato allo splendore della luce.

Dai sette vizi capitali LIBERACI SIGNORE

Dalla peste e dalla fame ”

Dalle armi chimiche e batteriologiche ”

Dalla guerra atomica ”

Dalla distruzione di massa ”

Dal terrorismo ”

Dalle alluvioni ”

Dai fulmini e dalle tempeste ”

Dai terremoti ”

Dalla siccità ”

Dall’inquinamento idrico e atmosferico ”

Dalla tossicodipendenza ”

Dall’alcolismo ”

Dalla prostituzione ”

Dalla pedofilia ”

Dall’aborto ”

Dal divorzio ”

Dall’edonismo ”

Dal consumismo ”

Dalla manipolazione genetica ”

Dalle ideologie devianti ”

Dal fanatismo religioso ”

Dall’indifferenza religiosa ”

Da ogni forma di intolleranza ”

Da ogni forma di magia ”

Dal settarismo religioso ”

Dalla televisione spazzatura ”

Dalla stampa pornografica ”

Dalla pubblicità che da scandalo ”

Dalla disoccupazione ”

Dall’ozio padre di tutti i vizi ”

Da una cultura disincarnata e senza valori ”

Dalle parole inutili ”

Dalle parole cattive ”

Dalla morte improvvisa ”

Dalla disperazione ”

Dal male oscuro della depressione ”

Dal suicidio LIBERACI SIGNORE

Dall’omicidio ”

Dall’impenitenza finale ”

Dal fuoco dell’inferno ”

Dal nemico maligno ”

Da ogni male e da ogni peccato ”

Dalla civiltà del peccato ”

Dal materialismo ateo ”

Dalla facilità di calpestare i comandamenti di Dio ”

Dall’idolatria del denaro ”

Dall’idolatria del sesso ”

Dall’idolatria dello sport ”

Da ogni forma di sfruttamento ”

Dalla persecuzione religiosa e politica ”

Da ogni forma di razzismo ”

Dalla sordità alla voce della natura ”

Dalla sordità alla voce della coscienza ”

Dalla sordità al richiamo della santità ”

Dalla sordità alla voce del Papa della Chiesa di Cristo ”

Da ogni male ”

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo

Perdonaci Signore

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo

Ascoltaci Signore

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo

Abbi pietà di noi

Preghiamo

O Dio nostro Padre infondi il tuo Santo Spirito nei nostri cuori e nelle nostre menti, aiutaci a discernere e affrontare i mali che ci affliggono, preservaci dai peccati tipici del tempo moderno, donaci la grazia di combattere le tentazioni del maligno con tutte le nostre forze e di essere sempre testimoni credibili.

Per i meriti di Gesù Cristo tuo figlio e nostro Signore. Amen.

3 Gloria al Padre

