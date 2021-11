Non hai un lavoro? Hai difficoltà ad arrivare a fine mese? Invoca San Giuseppe con questa potente supplica ora!

La supplica a San Giuseppe per trovare un lavoro

Invoca l’amato San Giuseppe per avere presto un’occupazione lavorativa..

Il testo:

Caro San Giuseppe, come sei stato una volta di fronte alla responsabilità di fornire le necessità della vita a Gesù e Maria, guarda con paterna compassione verso di me nel mio attuale bisogno di mantenere la mia famiglia.

Ti prego, aiutami a trovare un lavoro retribuito molto presto, in modo che questo pesante fardello di preoccupazione verrà tolto dal mio cuore e presto sarò in grado di provvedere a coloro che Dio ha affidato alle mie cure.

Beato San Giuseppe, patrono di tutti i lavoratori, ottienimi la grazia del lavoro. Aiutami ad essere coscienzioso nel mio lavoro così che io possa dare totalmente ciò che ho ricevuto.

Fa che io possa lavorare in uno spirito di gratitudine e di gioia, sempre consapevole di tutti i doni che ho ricevuto da Dio che mi consentono di vivere serenamente.

Permettimi di lavorare in pace, pazienza e moderazione, tenendo a mente il conto che devo presentare un giorno di perdite di tempo e talenti inutilizzati, in modo fatale per l’opera di Dio.

Glorioso San Giuseppe, il mio lavoro può essere tutto per Gesù, tutto per mezzo di Maria e tutto, dopo il tuo esempio, santo nella vita e nella morte. Amen.

Antica preghiera al santo:

