Madonna della Salute, ricorriamo a Te. Affidiamoci a lei oggi, 19 novembre 2021, nel Suo Triduo

Vergine santissima, che sei venerata con il dolce titolo di Madonna della salute, perchè in ogni tempo hai lenito le umane infermità: ti prego di ottenere a me e ai miei cari la sanità del corpo o almeno la forza di sopportare le sofferenze in unione ai patimenti di Cristo Redentore.

Salute degli infermi, prega per noi.

Vergine santissima, che sai sanare non solo le infermità corporali, ma anche quelle spirituali, ti prego di liberare l’anima mia e di tutti i miei cari da ogni colpa, per poter essere sempre degni dell’amicizia e della grazia di Dio.

Tutta la città di Venezia, ed ognuno di noi, si affida oggi alla Madonna della Salute

Salute degli infermi, prega per noi.

Vergine santissima, che concedi ai tuoi devoti la bella sorte di conseguire la salute eterna, prendi nelle tue mani la causa dell’anima mia

e fa’ che possiamo raggiungere con te la gioia e la luce del cielo.

Salute degli infermi, prega per noi.

Preghiera alla Madonna della Salute da recitare insieme

A cura della Redazione Papaboys 3.0

