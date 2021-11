Padre Pio: ‘Stai su e confida in Gesù..’. Chiedi aiuto al santo frate oggi, 19 novembre 2021: ecco la supplica

Padre Pio ci aiuta ogni giorno ad amare Gesù

Frasi e supplica a Padre Pio: il frate mistico conosciuto nel mondo

Le frasi del santo

Sta’ su di animo. Gesù penserà a tutto. Non diamo retta a gente che non sa quello che dice. Noi confidiamo in Gesù e nella mamma celeste e tutto andrà a finire bene.

Stringiamoci sempre più nella carità e questa sarà la nostra garanzia.

Il dragone, se fa le pentole, non fa i coperchi. Gesù penserà a frustrare le opere dei maligni.

Non ti affannare. Facciamo del nostro meglio e Gesù sarà contento lo stesso.

Preghiera

Padre Pio tu sei vissuto nel secolo dell’orgoglio e sei stato umile.

Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la Voce: e tu parlavi con Dio;

vicino a te nessuno vedeva la Luce: e tu vedevi Dio.

Padre Pio, mentre noi correvamo affannati tu restavi in ginocchio

e vedevi l’Amore di Dio inchiodato ad un Legno,

ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore: per sempre!

Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla Croce,

aiutaci a credere davanti all’Amore,

aiutaci a sentire la Messa come pianto di Dio,

aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace,

aiutaci ad essere cristiani con le ferite

che versano sangue di carità fedele e silenziosa:

come le ferite di Dio! Amen.

Oppure:

O Glorioso Padre Pio,

servo umile

e fedele dell’Agnello,

lo hai seguito fino alla croce,

offrendoti vittima per i nostri peccati.

Unito a Lui e colmo del suo amore,

porti il lieto annunzio della sua resurrezione

ai poveri e agli ammalati,

mostrando il volto misericordioso di Dio Padre.

O Orante instancabile, amico di Dio,

benedici quanti lavorano e sostengono

la tua Casa Sollievo della Sofferenza

e guida dal Cielo i Gruppi di Preghiera

perché siano fari di luce

in questo tormentato mondo

e diffondano ovunque

il profumo della tua carità.

O Santo del Paradiso,

ottienici dall’Altissimo

la salute del corpo e dello spirito,

la pace nelle famiglie e la coerenza

della vita cristiana,

per meritare di entrare con te

nella patria beata. Amen.

† Michele Castoro

Supplica a Madre Speranza (amica di San Pio)

