Triduo a Cristo Re dell’Universo per avere grazie. Oggi, 19 novembre 2021 è il 2° giorno

Triduo a Cristo Re dell’Universo, oggi è il 2° giorno di preghiera: ecco il testo da recitare

La preghiera seguente deve essere recitata fino a questo sabato, e sarà pubblicata ogni mattina sul sito Papaboys 3.0 e diffusa sui vari social

Recitiamo:

O Gesù, per mezzo di Maria, Madre tua e Mediatrice di tutte le grazie, affretta la venuta del tuo regno nelle anime; trionfa su tutti gli ostacoli al regno del tuo amore in noi e compensa il tuo Cuore della freddezza con cui Ti abbiamo servito.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Sacro Cuore di Gesù, venga il tuo Regno nel mondo intero. Per mezzo di Maria, tua Santa Madre.

O Gesù, per mezzo di Maria, Madre tua e Mediatrice di tutte le grazie, affretta la venuta del tuo regno nelle famiglie: riconsacrate nella tua ineffabile carità, godano quella tranquillità e quella pace che solo il tuo regno può portare.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Sacro Cuore di Gesù, venga il tuo Regno nel mondo intero. Per mezzo di Maria, tua Santa Madre.

O Gesù, per mezzo di Maria, Madre tua e Mediatrice di tutte le grazie, affretta la venuta del tuo regno su tutti i popoli: presto si formi con tutte le genti quell’unico ovile, sotto un solo pastore, come Tu stesso ci hai insegnato a domandare, per la salvezza dell’umanità.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Sacro Cuore di Gesù venga il tuo Regno nel mondo intero. Per mezzo di Maria, tua Santa Madre.

Preghiamo

O Dio onnipotente ed eterno che hai voluto rinnovare tutte le cose nel tuo diletto Figlio Re dell’universo, concedi propizio che tutte le Nazioni disunite dalla ferita del peccato si sottomettano al suo soavissimo impero. Per lo stesso Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

Preghiera a Cristo Re da recitare insieme

