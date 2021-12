La potente supplica a Padre Pio per combattere la depressione e l’ansia che vive in te. Recitala oggi, 3 dicembre 2021!

Preghiera a Padre Pio contro ansia e depressione

Una preghiera a Padre Pio che in pochi conoscono…

Recitiamo:

O Padre Pio, guida e orienta i miei pensieri sulla retta via, aiutami e rafforzami nella mente e nel corpo. Degnami di vincere questa battaglia e guarire dalla depressione.

Padre Pio, oggi i miei pensieri si soffermano sulle cose perdute e sui miei fallimenti. La mia mente è invasa dagli eventi del passato e dagli insuccessi della mia vita.

Tu sei il mio rifugio, in questo periodo di difficoltà, ricoprimi di bontà, pace e conforto.

Le mie lacrime scorrono, ti prego, salvami da me stesso!

Donami vitalità perchè sento di non avere più le forze, sono stanco e senza speranza.

Padre Pio, ti chiedo umilmente di aiutarmi a cambiare atteggiamento nei confronti della vita, fa che la depressione non abbia più il controllo di me.

Aiutami a sconfiggerla per far sì che non influisca più negativamente sulla mia vita quotidiana.

Mio caro Padre Pio, donami la gioia perché ho perso interesse per le cose che una volta, per me, erano piacevoli.

LEGGI ANCHE: San Pio. Il profumo di violette mistico converte un giornalista scettico…

Illumina la mia mente perché ho difficoltà a concentrarmi e mi sento sopraffatto anche quando devo prendere una piccola decisione.

San Pio mi rivolgo a te, con questa preghiera contro la depressione, affinché il tuo amore inondi la mia mente e il mio corpo e mi doni una visione positiva sul futuro.

Confido in Te perché sono certo che mi solleverai, dalla disperazione di questo momento, dimostrandomi il tuo grande amore.

Quel giorno il mio viso sarà radioso di gioia e nessuna ombra di tristezza mi oscurerà.

Preghiera per vincere ansia e depressione a Santa Teresina

Per iscriverti gratuitamente al canale YouTube della redazione: https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.

Non dimenticare di iscriverti al canale (è gratuito) ed attivare le notifiche