Giovanni Paolo II e quella incredibile profezia

La profezia

Nel 1965, don Dolindo Ruotolo, doveva incontrare un diplomatico polacco, il conte Vitold Laskowski. Non riuscendo, gli inviò una immaginetta con l’effigie di «Maria Regina Gloriosissima», vergandovi dietro, com’era solito fare con i destinatari, le parole che la Vergine gli suggeriva.

Scrisse: “Maria all’anima. Il mondo va verso la rovina, ma la Polonia, come ai tempi di (Giovanni, ndr) Sobieski, per la devozione, sarà oggi come i 20 mila che salvarono l’Europa e il mondo dalla tirannia turca (sotto le mura di Vienna nel 1683, ndr) Ora la Polonia libererà il mondo dalla più tremenda tirannia comunista. Sorge un nuovo Giovanni, che con marcia eroica spezzerà le catene, oltre i confini imposti dalla tirannide comunista. Ricordalo. Benedico la Polonia. ti benedico».

Sembra proprio alludere a Giovanni Paolo II, ben 13 anni prima della sua elezione, e all’effetto che avrebbe avuto nel crollo del Muro di Berlino.

Preghiera per chiedere una grazia

O Trinità Santa, ti ringraziamo per aver donato

alla Chiesa il Beato Giovanni Paolo II

e per aver fatto risplendere in lui la tenerezza

della tua paternità, la gloria della Croce

di Cristo e lo splendore dello Spirito

d’amore. Egli, confidando totalmente nella

tua infinita misericordia e nella materna intercessione

di Maria, ci ha dato un’immagine

viva di Gesù Buon Pastore e ci ha indicato

la santità come misura alta della vita

cristiana ordinaria quale strada per raggiungere

la comunione eterna con Te.

Concedici,

per sua intercessione, secondo la tua volontà,

la grazia che imploriamo, nella speranza

che egli sia presto annoverato nel numero

dei tuoi santi. Amen.

L’ultima profezia di Karol Wojtyla

