La ‘potente’ preghiera di Santa Caterina per invocare lo Spirito Santo e chiedere una grazia. Recitala oggi, adesso!

Invoca Santa Caterina da Siena nella tua vita

Due bellissime orazioni per avere accanto a sé la presenza di Santa Caterina

Recitiamo:

O Caterina irresistibile Santa, alla tua parola, non resistevano i cuori dei peccatori, e neppure il Cielo alla tua fede ardente e alle tue insistenti preghiere.

Come allora, anche oggi facci sentire il potere della tua intercessione, confermare la pace tra gli uomini, liberare gli oppressi dalle ingiustizie o avversità d’ogni genere, confortare e sanare i malati dell’anima e del corpo.

Prega per la pace di tutto il mondo per l’unità e la fedeltà del popolo di Dio al supremo Pastore e per il bene della patria nostra.

E ricordati di me, che ti invoco con fiducia sapendo che non abbandoni nelle difficoltà coloro che ti considerano come Madre e Maestra.

Oppure:

Gloriosa Santa Caterina oggi ti eleggo

a mia speciale patrona:

sostieni in me la Speranza,

confermami nella Fede,

rendimi forte nella Virtù.

Aiutami nella lotta spirituale,

ottienimi da Dio tutte le Grazie

che mi sono più necessarie

ed i meriti per conseguire con te

la Gloria Eterna. Amen.

La sua preghiera per invocare lo Spirito Santo

O Spirito Santo,

vieni nel mio cuore:

per la tua potenza

attiralo a te, o Dio,

e concedimi la carità

con il tuo timore.

Liberami, o Cristo,

da ogni mal pensiero:

riscaldami e infiammami

del tuo dolcissimo amore,

così ogni pena

mi sembrerà leggera.

Santo mio Padre,

e dolce mio Signore,

ora aiutami

in ogni mia azione.

Cristo amore,

Cristo amore. Amen.

Conosci Caterina Emmerick?

