Finalmente Francesco Freddi è diventato sacerdote: voleva fare il medico ma il Signore lo ha chiamato!

La Chiesa ha un nuovo sacerdote: Francesco Freddi

Facciamo una grande preghiera per il nuovo presbitero…

Francesco Freddi, 34 anni, nel pomeriggio del 21 novembre, è stato ordinato sacerdote.

Tra i momenti clou, l’imposizione delle mani e la preghiera del vescovo. A partecipare alla festosa liturgia i parenti, gli amici, molti sacerdoti, e i fedeli arrivati da Sermide, il suo paese di origine.

«La mia storia è un po’ particolare – ha raccontato – non pensavo propriamente alla scelta del seminario. Ho passato gli anni delle scuole superiori senza un particolare interesse nei confronti della fede e del rapporto con il Signore. La vita della parrocchia non era di certo una priorità. Ero sereno, con molti amici, molti impegni ma sentivo che mancava qualcosa, non vivevo una felicità piena.»

«I primi anni di università erano complicati, si trattava di un mondo completamente nuovo, più grande, più difficile e probabilmente ho subito l’impatto. Non ero sereno, non ero sicuro della scelta, ma non sapevo come muovermi. Questa crisi, però, mi ha aiutato a riprendere il dialogo con il Signore e grazie a un giovane sacerdote, che mi ha fatto riscoprire la bellezza della fede, ho ricominciato a camminare».

LEGGI ANCHE: Francesco e il suo percorso verso il seminario

Francesco è laureato in medicina e ha lavorato al pronto soccorso di Pieve di Coriano prima di entrare in seminario.

(Fonte gazzettadimantovagelocal.it)