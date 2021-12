Il Santo di oggi, 9 Dicembre 2021: Beato Bernardo Maria di Gesù, Sacerdote. Vita e Preghiera

La Chiesa ricorda il Beato Bernardo Maria di Gesù

Beato Bernardo Maria di Gesù, al secolo Cesare Silvestrelli, è stato un sacerdote italiano della Congregazione della Passione di Gesù Cristo, della quale fu anche superiore generale. È stato proclamato beato da San Giovanni Paolo II nel 1988.

La vita del beato Bernardo Maria di Gesù

(Fonte santiebeati.it – Autore: Cristina Siccardi) Padre Bernardo di Gesù Silvestrelli è considerato come il secondo fondatore della congregazione dei Passionisti.

Cesare Silvestrelli nasce il 7 novembre 1831 a Roma; il padre, Giantommaso, era un nobile e ricco signore di Tuscania mentre la madre, Teresa Gozzani, era marchesa di San Giorgio di Casale Monferrato.

Entra nei passionisti

Il 13 agosto 1848, lui e i suoi fratelli, rimangono orfani della madre e l’11 novembre 1853 del padre.

All’età di 23 anni gli accadde di sostare, durante una battuta di caccia, in un istituto passionista di Sant’Angelo sul Fogliano. Rimase così profondamente colpito dalla loro spiritualità che decise di entrare nell’Ordine fondato da San Paolo della Croce nel 1720.

Entra nella casa del noviziato passionista di San Giuseppe sul Monte Argentario (GR) il 25 marzo 1854. Iniziò il periodo di formazione con il nome di Luigi del Sacro Cuore di Maria il 7 aprile 1854.

Il 3 maggio 1854 è costretto ad interrompere il noviziato per motivi di salute. Ottenne dal Superiore Generale la facoltà di essere ospite della comunità della Presentazione, sempre al monte Argentario e qui studiò teologia.

Diventa sacerdote e ricopre tantissimi incarichi

Fu ordinato sacerdote da Monsignor Giuseppe Molaioni, Vescovo passionista, il 22 dicembre 1855. Continuò lo studio della teologia e decise di affrontare nuovamente il noviziato, entrando nella casa di Morrovalle il 1 Aprile 1856, dove, il 6 settembre arrivò pure Francesco Possenti, il futuro San Gabriele dell’Addolorata (1838-1862).

Emise la professione religiosa il 28 aprile 1857, prendendo il nome di Bernardo di Gesù. Si perfezionò negli studi sotto la guida del padre Salviano di San Luigi dal 1857 al 1860.

Gli anni anni difficili per la Chiesa

Sono gli anni della persecuzione ai danni della Chiesa da parte dei liberali e dei massoni: uccisioni, esili, confisca dei beni, occupazione territoriale. Il Beato Papa Pio IX e con lui la Chiesa tutta vengono travolti dal sopruso, dalle calunnie della carta stampata, dalla violenza e dal sangue.

Il 29 Maggio 1869 Padre Bernardo è a Roma come Superiore della Casa Generalizia dell’ordine dei Santi Giovanni e Paolo al Celio e il 19 settembre del 1970 è a fianco di Pio IX per confortarlo e con lui sale in ginocchio gli scalini della Scala Santa.

Il 20 settembre i Bersaglieri assaltano Porta Pia ed è la fine del potere temporale del Vaticano.

Nonostante le rivoluzioni e la drammatica situazione della Chiesa, Padre Bernardo di Gesù seppe coordinare al meglio le mansioni che gli spettavano di volta in volta.

Rettore della Scala Santa

Fu direttore e insegnante degli studenti passionisti a Morrovalle dal 1860 al 1864. Poi maestro dei novizi alla Scala Santa a Roma dal 1865 al 1869. Fu anche rettore dello stesso Santuario della Scala Santa. Primo consultore provinciale nel 1876. Guidò la Provincia religiosa romana dal 1869 al 1878, anno nel quale il Capitolo generale dei Passionisti lo elesse Preposito Generale dell’Ordine. Per essere poi nuovamente rieletto per quasi 30 anni, eccetto due brevi interruzioni, fino al 1907.

La sua paternità fu mirabile sia nelle relazioni con le anime, sia negli atti, come dimostrò ampiamente mettendo a disposizione dell’Ordine, drammaticamente provato dalla soppressione delle corporazioni religiose voluta dai governi post-unitari, il suo ricco patrimonio familiare.

Considerato un secondo San Paolo della Croce

I Passionisti, grazie alla sua guida e alle sue doti si risollevò e rifiorì. Aveva trovato sei province religiose al suo arrivo e nel 1905 divennero dodici, mentre i religiosi, da 750 unità giunsero a 1490. Aprì nuove case sia in Italia che oltre confine: Inghilterra, Irlanda, Francia, Olanda, Belgio, Spagna, Australia, Stati Uniti, Argentina, Messico. Il prodigioso moltiplicarsi della realtà passionista lo rese un secondo San Paolo della Croce.

Fu stimato e apprezzato da vescovi e cardinali e papi. Più volte gli venne offerta la berretta cardinalizia, ma sempre l’umile Padre Bernardo di Gesù la rifiutò.

Sostenne economicamente non solo il suo Ordine, ma anche, con l’autorizzazione del Papa, le realtà religiose in difficoltà. Molto attive furono sotto il suo governo le missioni popolari dei Passionisti. A lui si deve la creazione della Casa di studio attigua alla Scala Santa di Roma, ma anche l’acquisto del terreno dove s’innalzerà il Santuario della Madonna delle Grazie a Nettuno, poi consacrato a Santa Maria Goretti (1890-1902), dove riposa.

Don Temistocle Signori, canonico della Collegiata di San Giovanni per quarant’anni, nonché arciprete parroco di Nettuno dal 1882 al 1919, stabilì con Padre Berarnardo un’intesa spirituale e di apostolato di grande valore. Fu proprio lui, nel 1882, ad invitare a Nettuno i Passionisti, ai quali affidò la cura del Santuario della Madonna delle Grazie. E fu ancora Don Signori a raccogliere il perdono di Marietta Goretti per il suo assassino Alessandro Serenelli.

Definito “la Regola vivente”

Padre Bernardo di Gesù fu anche autore di molte biografie di religiosi dell’Ordine passionista. Le raccolse in due volumi, datati 1932 e 1938; inoltre redasse il trattato dei Trattenimenti spirituali ad uso dei Novizi Passionisti.

Ma, ad un certo punto sentì l’urgenza di separarsi dal mondo completamente e di ritirarsi nella vita contemplativa del convento di Sant’Eutizio di Ferento, là dove aveva conosciuto i Passionisti. San Pio X accolse a malincuore la sua richiesta di esonerarlo dall’incarico il 7 Luglio 1907.

Ormai la fama di santità di Padre Bernardo, definito «la Regola vivente», si era estesa, perciò, sapendo della sua presenza nel convento di Ferento (a 5 chilometri dal centro di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo) la gente andava a cercarlo continuamente.

La morte del beato Bernardo Maria di Gesù

Fu così che Padre Bernardo lasciò quel luogo e andò a rifugiarsi, per stare unicamente con Dio, nell’eremo di Moricone, presso Roma, dove giunse il 16 giugno 1911.

Ma il 9 dicembre 1911, mentre si trovava sulla scalinata dell’eremo, cadde all’indietro. Fu inutile ogni soccorso e, pregando, morì, come aveva predetto.

I suoi resti mortali furono in seguito traslati dal cimitero di Moricone alla chiesa dei Passionisti (sempre a Moricone) il 17 Aprile 1931. Trovarono il suo corpo incorrotto e lo collocarono solennemente in un monumento marmoreo.

La beatificazione

La causa di beatificazione venne introdotta il 13 febbraio 1942. Paolo VI approvò le virtù in grado eroico e lo dichiarò Venerabile il 18 ottobre 1973.

Venne riconosciuto il miracolo che aprì la via alla beatificazione: Giuseppe Gerardi di Nerola fu guarito istantaneamente e completamente da un cancro all’intestino il 27 maggio 1987.

Giovanni Paolo II lo beatificò il 16 ottobre 1988, insieme al confratello Padre Carlo Houben (1821-1893).

Un giorno, pensando a San Gabriele dell’Addolorata, aveva detto: «Quel ragazzo me l’ha fatta, ma io lo raggiungerò».

Preghiera al beato Bernardo Maria di Gesù

Signore, nostro Dio, che nel beato Bernardo Maria Silvestrelli hai infuso un amore ardente per Cristo crocifisso e un totale distacco dai beni terreni, concedi a noi per sua intercessione, l’assiduo ricordo della passione di Gesù, e la beatitudine della povertà evangelica.

Per il nostro Signore Gesù Cristo. Amen.