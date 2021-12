Oggi è la Madonna della Preghiera. La profezie avverata: ‘Maria apparirà a dei bambini e sarà salva..’

La Madonna è apparsa in Francia non molti anni fa

Le incredibili apparizioni a Indre-et-Loire, in Francia, a 4 bambine..

L’8 dicembre 1947 iniziarono le apparizione della Madonna a 4 giovanissime ragazze francesi. La Madre di Dio sarebbe apparsa in compagnia dell’arcangelo Gabriele.

Fra le cose che disse, spicca su tutte:

“Non sono venuta per compiere miracoli, ma ad invitarvi a pregare per la Francia. Domani non avrai più bisogno di portare gli occhiali (riferito ad una veggente, ndr)..”.

Queste apparizioni stato preannunciate dalla mistica francese Marthe Robin.

A rivelarlo è stata suor Emmanuel nel suo libro “Medjugorje: il trionfo del cuore”, dove ha scritto:

“Il migliore esempio a questo riguardo è, per me, quello che è successo nel 1947, quando la Francia si trovava sull’orlo del baratro. I comunisti stavano per prendere il potere; scioperi generali paralizzavano tutto il Paese. La catastrofe era imminente. Una mattina, a Chateauneuf-deGalaure (Francia), Padre Finet apre i giornali e il suo morale cade a pezzi, va sotto zero. Era l’8 dicembre. Va alla “Ferme” per conversare e pregare con Marta Robin, come al solito. Le espone in dettaglio lo stato allarmante della Francia e conclude: “Marta, la Francia è fregata!“. “No, Padre!“, replica Marta in tono gioioso, “la Francia non è come dice! La Madonna apparirà a dei bambini e la Francia sarà salva“.

Le apparizioni non sono state oggetto di giudizio negativo, né di biasimo da parte della Chiesa, ma sono state circondate da silenzio e restrizioni. Il culto di “Nostra Signora della Preghiera” è stato riconosciuto nel 1988 da Monsignor Honoré, l’arcivescovo di Giri. L’8 dicembre 2001, in una delibera pubblica, l’Arcivescovo di Giri, André Vingt-Trois, autorizza “i pellegrinaggi ed il culto pubblico celebrato nella chiesa di San Gilles di L’Ile Bouchard, e l’invocazione di Nostra Signora della Preghiera.”