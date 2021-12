Coronavirus, nuova impennata di casi anche in Italia: 17.959 nuovi contagi e 86 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 17.959 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 564.698 tamponi effettuati (martedì i contagi erano stati 15.756 con 695.136 test). Il tasso di positività si attesta al 3,2, in forte aumento rispetto al 2,3% del giorno precedente. Solo oggi i decessi sono stati 86, che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 134.472. Guarite 9.540 persone.

Picco di casi da aprile – I 17.959 i positivi al Covid individuati nelle ultime 24 ore rappresentano il numero più alto dal 9 aprile, quando furono 18.938.

La situazione negli ospedali – Sono 791 (ieri 776) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 5 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 62. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.099, ovvero 21 in più rispetto a ieri.