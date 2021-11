Festa di Santa Cecilia: la patrona di tutti i musicisti. Chiedile una grazia particolare proprio oggi, 22 Novembre 2021

Santa Cecilia, martire: vita e preghiera

Santa Cecilia è stata una vergine e martire; è molto amata nel mondo poiché è la patrona della musica.

La sua storia

Cecilia, secondo la tradizione, sarebbe nata da una nobile famiglia romana nel II secolo dopo Cristo. Era promessa sposa al giovane pagano Valeriano ma la notte delle nozze, Cecilia rivelò allo sposo che un angelo di Dio custodiva la sua verginità, e lo invitò alla conversione.

Valeriano si recò quella stessa notte sulla via Appia, dove al terzo miglio incontrò il santo papa Urbano; il pontefice istruì e battezzò Valeriano, che tornò a casa dove vide Cecilia prostrata nella preghiera con l’Angelo che da sempre vegliava su di lei e, ormai credente convinto, pregò che anche il fratello Tiburzio ricevesse la stessa grazia e così fu.

I due fratelli ormai convertiti si diedero a seppellire le vittime della persecuzione: denunciati, furono condannati alla decapitazione e vennero sepolti nelle catacombe di Pretestato (anche se la storia di conversione sembra frutto di pia fantasia, i martiri Valeriano e Tiburzio, sepolti nelle catacombe di Pretestato, sono storicamente accertati).

Dopo la loro morte anche santa Cecilia venne chiamata davanti al giudice Almachio che ne ordinò la morte.

I carnefici non osando eseguire la sentenza in pubblico tentarono di soffocarla con i vapori del bagno nella sua stessa casa ma, sempre secondo la tradizione, una celeste rugiada la salvò.

La morte

Successivamente un littore, mandato ad ucciderla, colpì il suo collo tre volte senza riuscire a decapitarla. Cecilia nonostante la ferita visse ancora tre giorni.

Al pontefice Urbano I, recatosi a visitarla, la fanciulla agonizzante lasciò in eredità la propria casa con la preghiera di tramutarla in chiesa.

Ma solo nell’anno 821, sotto il pontificato di Pasquale I, la chiesa edificata fu consacrata alla santa martire. La salma della Santa, dopo cinquecento anni ancora intatta, fu traslata dalle catacombe di San Callisto alla chiesa (Santa Cecilia in Trastever – Roma).

Patrona della musica

È quanto mai incerto il motivo per cui Cecilia sarebbe diventata patrona della musica. In realtà, un esplicito collegamento tra Cecilia e la musica è documentato soltanto a partire dal tardo Medioevo.

La spiegazione più plausibile sembra quella di un’errata interpretazione dell’antifona di ingresso della messa nella festa della santa (e non di un brano della Passio come talvolta si afferma).

Il testo di tale canto in latino sarebbe: “Cantantibus organis, Cecilia virgo in corde suo soli Domino decantabat dicens: fiat Domine cor meum et corpus meum inmaculatum ut non confundar” (tradotto: “Mentre suonavano gli strumenti musicali (?), la vergine Cecilia cantava nel suo cuore soltanto per il Signore, dicendo: Signore, il mio cuore e il mio corpo siano immacolati affinché io non sia confusa”).

A partire dalla seconda metà del XIV secolo, in diverse parti dell’Europa, l’iconografia raffigurante la santa inizia a proliferare e ad arricchirsi di elementi musicali.

Viene invocata anche come patrona anche dei liutai e poeti.

Preghiera a Santa Cecilia

O Santa Cecilia, che hai cantato con la tua vita e il tuo martirio, le lodi del Signore e sei venerata nella Chiesa, quale patrona della musica e del canto, aiutaci a testimoniare, con la nostra voce e con la voce dei nostri strumenti, quella gioia del cuore che viene dal fare sempre la volontà di Dio e dal vivere con coerenza il nostro ideale cristiano.

Aiutaci ad animare in modo degno la santa Liturgia, da cui sgorga la vita della Chiesa, consapevoli dell’importanza del nostro servizio.

Ti doniamo le fatiche ed anche le gioie del nostro impegno, perché tu le ponga nelle mani di Maria Santissima, come canto armonioso di amore per Suo Figlio Gesù. Amen.

Oppure puoi recitare:

Gloriosa Santa Cecilia oggi ti eleggo

a mia speciale patrona:

sostieni in me la Speranza,

confermami nella Fede,

rendimi forte nella Virtù.

Aiutami nella lotta spirituale,

ottienimi da Dio tutte le Grazie

che mi sono più necessarie

ed i meriti per conseguire con te

la Gloria Eterna. Amen.

