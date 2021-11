Giovanni Paolo II invocava così lo Spirito Santo alla fine di ogni giornata. Preghiera della notte tra il 21 ed il 22 novembre 2021

Devoto alla Vergine, ma anche affidato totalmente allo Spirito Santo. Giovanni Paolo II non si è mai fatto mancare la presenza della terza persona della Trinità nelle orazioni e devozioni quotidiane.

Nel gennaio 1980, Giovanni Paolo II disse a un gruppo del Rinnovamento Carismatico: “Quando ero piccolo ho imparato a pregare lo Spirito Santo. Quando avevo 11 anni mi sentivo triste perché avevo molti problemi con la matematica. Mio padre mi mostrò in un libretto l’inno Veni Creator Spiritus e mi disse: ‘Recita questo e vedrai che Egli ti aiuterà a capire’. Ho recitato questo inno ogni giorno per più di 40 anni, e ho visto quanto ci aiuti lo Spirito divino”.

Vieni, o Spirito creatore,

visita le nostre menti,

riempi della tua grazia

i cuori che hai creato.

O dolce consolatore,

dono del Padre altissimo,

acqua viva, fuoco, amore,

santo crisma dell’anima.

Dito della mano di Dio,

promesso dal Salvatore,

irradia i tuoi sette doni,

suscita in noi la parola. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Con la voce della regista ed amica Maria Berardi.

Per iscriverti gratuitamente al https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.