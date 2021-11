Vangelo: ‘Abbandoniamoci fra le braccia di Dio’. Lettura e Commento alla Parola di Lunedì 22 novembre 2021

Il Vangelo del giorno: Lunedì 22 Novembre 2021

Lettura e commento al Vangelo di oggi – Lc 21,1-4: “Vide una vedova povera, che gettava due monetine.”

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del tempio.

Vide anche una vedova povera, che vi gettava due monetine, e disse: «In verità vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato più di tutti. Tutti costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere».

Parola del Signore

Commento a cura di Paolo Curtaz

Il mondo si impoverisce mentre poche persone vivono nel lusso crescente e sconsiderato, e l’egoismo è ormai il modello imperante proposto senza pudore anche alle giovani generazioni.

Gesù, oggi, propone come modello di discepolato il gesto insignificante della vedova che getta nel tesoro del tempio qualche centesimo di euro, nulla rispetto alle grandi elargizioni che i notabili di Gerusalemme offrono con grande clamore e pubblicità, come ancora oggi molti fanno, incapaci di fare carità senza manifestarlo al mondo. La vedova vive un momento drammatico, come tutte le donne rimaste sole nella sua epoca. Eppure quel gesto diventa una lezione.

Ci sono momenti nella vita in cui perdiamo tutto: salute, lavoro, una persona cara (non necessariamente perché muore), voglia di vivere. Momenti faticosi, terribili, in cui abbiamo l’impressione di non sopravvivere. Anche quando siamo incapaci di provare emozioni, o di desiderio di vita, possiamo diventare luce, totalità, dono, speranza. Non ce ne accorgiamo, ovvio, e forse neppure ce ne importa.

E noi discepoli, fragile popolo di Dio, impariamo dalle vedove, dai poveri a contare sull’Assoluto, ad abbandonarci – sul serio – nelle mani di Colui che tutto può.

