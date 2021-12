W Santa Adelaide! Oggi, 16 dicembre 2021, è la Sua festa. Ecco la preghiera per avere la pace in famiglia

Santa Adelaide, imperatrice: vita e preghiera

Santa Adelaide è stata una imperatrice che si adoperò in maniera particolare ad aiutare i poveri e la Chiesa; viene invocata per la pace nelle famiglie in conflitto.

La sua storia

Adelaide nasce nel 931 ad Orbe, in Svizzera; era la Figlia di Rodolfo II, re dell’Alta Borgogna, e di Berta, figlia di Burcardo, duca di Svevia.

All’età di soli due anni (per motivi politici) fu promessa in sposa a Lotario II, figlio di Ugo di Provenza, che sposerà poi a sedici anni.

Suo marito, Lotario II era formalmente re d’Italia (sebbene il paese fosse in realtà dominato da Berengario d’Ivrea).

Dalla loro unione nacque Emma, ma dopo soli tre anni di felice matrimonio nel 950 Adelaide è rimasta vedova.

Lotario era stato probabilmente avvelenato per ordine di Berengario, che infatti perseguitò e mise in prigione Adelaide in un castello sulle rive del lago di Garda, per essersi rifiutata di sposare suo figlio. Non si sa con certezza se Adelaide fu liberata da Ottone I, detto il Grande (re di Germania e poi re d’Italia). Forse riuscì a scappare autonomamente per poi rifugiarsi presso di lui.

Cosa certa è invece che i due convolarono a nozze il giorno di Natale del 951 presso Pavia.

Adelaide aveva appena vent’anni, ma era una donna di elevate doti intellettuali e non mancò di prendere parte attivamente agli affari di stato. Questa unione contribuì a consolidare l’autorità di Ottone nell’Italia settentrionale. Nel 962 fu finalmente incoronato imperatore del Sacro Romano Impero a Roma da Papa Giovanni XXII.

Pare che Adelaide, devota e piena di grazia, fu un’imperatrice assai popolare tra i suoi sudditi. Il matrimonio durò ben ventidue anni e nacquero cinque figli tra cui il futuro Ottone II.

Nel 973, alla morte del marito, dovette affrontare un nuovo conflitto. Suo figlio, erede al trono, era infatti un giovane testardo, di cui lei fu grande consigliera. Ma Ottone II, nel risentimento verso la madre, fu molto influenzato da sua moglie, la bizantina Teofano.

Adelaide così, abbandonò la corte e si trasferì a Vienne presso suo fratello Corrado di Borgogna. Si rivolse in cerca d’aiuto a San Maiolo, abate di Cluny, che favorì la riconciliazione familiare: madre e figlio si incontrarono a Pavia ed Ottone II s’inginocchio per implorare il perdono materno.

In segno di riconoscenza Adelaide inviò alcune offerte al santuario di San Martino di Tours, compreso il più bel mantello di Ottone, e con queste parole invocò la protezione per suo figlio: “Tu che hai avuto la gloria di coprire con il tuo mantello Cristo Signore nelle spoglie di un mendicante…”

In seguito non mancarono però altri conflitti: dieci anni dopo la sua ascesa al trono, nel 983 Ottone II morì, lasciando come suo erede il piccolo Ottone III e Teofano come reggente.

L’imperatrice d’origine bizantina era però ancora ostile alla suocera e ad Adelaide non restò che lasciare nuovamente la corte.

All’improvvisa morte di Teofano, nel 991, fu però richiamata essendo ancora minorenne il nipote e resse con rara saggezza l’impero.

All’età di sessant’anni venne a trovarsi per la prima volta in una posizione di potere. Si avvalse dei consigli sapienti di alcuni santi quali Villigiso arcivescovo di Magonza, Adalberto di Magdeburgo, Maiolo ed Odilone di Cluny.

Adelaide nutrì sempre un gran desiderio di pace, nonché una grande capacità di perdonare i nemici. Piena di carità verso i poveri, ai cui bisogni era solita venire incontro con larghe sovvenzioni.

Fondò e restaurò molti monasteri maschili e femminili; tentò di convertire gli slavi, i cui movimenti alla frontiera turbarono gli ultimi anni della sua vita.

Ritiratasi infine nel monastero benedettino di Seltz, vicino a Strasburgo, morì il 16 dicembre 999. Urbano II nel 1097 l’ha proclamata santa.

Viene invocata per pacificare i problemi all’interno delle famiglie.

(Fonte www.santiebeati.it – Autore: Fabio Arduino)

Preghiera per la salvezza

O Dio, fortezza e corona dei tuoi Santi, concedi anche a noi, sull’esempio di Santa Adelaide, nobile amante del Signore, di onorare ed imitare i gloriosi testimoni della nostra fede.

Fa’, o Signore, che sull’esempio di Santa Adelaide amiamo la Tua parola, rivelata nella Bibbia, la meditiamo con assiduità per conoscere la Tua volontà e giungere alla salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Preghiera per la famiglia

Padre celeste, ti prego di aiutarmi con la mia famiglia.

Riempi il mio cuore di amore, pace e carità, e liberalo da qualsiasi pensiero di divisione.

Ti prego di toccare il cuore dei miei suoceri/mio genero/mia nuora e di avvicinarli a te attraverso l’intercessione di Santa Adelaide, perché la nostra famiglia possa essere un tutt’uno, unita e dedita a te.

Te lo chiedo per l’intercessione del nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, unico Dio, nei secoli dei secoli. Amen.