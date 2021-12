La potente supplica alla Sacra Famiglia per chiedere grazie e fede in questo tempo di Avvento

Preghiera alla Sacra Famiglia di Nazareth

Invoca Gesù, Giuseppe e Maria nel tuo cuore. La Sacra Famiglia è sempre con noi!

Il testo:

Gesù, Maria, Giuseppe, benediteci e concedeteci la grazia di amare la Santa Chiesa sopra ogni altra cosa terrena e di dimostrarle il nostro amore sempre e con la prova dei fatti.

Padre Nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in Cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Gesù, Maria, Giuseppe, benediteci e concedeteci la grazia di professare apertamente, con coraggio e senza umani rispetti, la fede che ricevemmo in dono col santo Battesimo.

Padre Nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in Cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Gesù, Maria, Giuseppe, benediteci e concedeteci la grazia di concorrere alla difesa e all’incremento della fede, per la parte che ci può spettare, con la parola, con le opere, col sacrificio della vita.

Padre Nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in Cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Gesù, Maria, Giuseppe, benediteci e concedeteci la grazia di amarci tutti scambievolmente e metteteci in perfetta concordia di pensiero, di volontà e di azione, sotto la guida e la dipendenza dei nostri sacri Pastori.

Padre Nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in Cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Gesù, Maria, Giuseppe, benediteci e concedeteci la grazia di conformare pienamente la nostra vita ai precetti della legge di Dio e della Chiesa, per vivere sempre della carità di cui essi sono il compendio. Così sia.

Padre Nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in Cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

