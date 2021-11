Virus in crescita (purtroppo) e terapie intensive sempre più al limite. Nuova variante dal Sudafrica!

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.689, ovvero 60 in più rispetto a mercoledì. Gli attualmente positivi sono 166.598, 7.281 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.968.341, i morti 133.486. I dimessi e i guariti sono invece 4.668.257

Milano e Bergamo hanno varato l’obbligo di mascherine all’aperto nel periodo natalizio in centro città per tenere sotto controllo i contagi mentre nelle scuole lombarde le classi in quarantena sono quasi triplicate rispetto all’ultimo monitoraggio. Friuli Venezia-Giulia e provincia di Bolzano si preparano a passare in giallo. In Germania mercoledì sono state oltre 100mila le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino.

Scoperta nuova variante in Sudafrica