Medjugorje. Messaggio del 25 novembre 2021. Parole e segni di luce in questo tempo di oscurità

La grande attesa, come ogni mese, tra i seguaci della Regina della Pace, per le parole della Gospa a Medjugorje, ritorna anche per questo 25 novembre 2021, proprio in un momento nel quale da un lato si accende la speranza che porta nella direzione dell’Avvento, e dall’altro ancora il buio della pandemia da coronavirus, che ha portato tante difficoltà, spirituali ed economiche, in tante famiglie ed in tanti cuori. Ed anche molta divisione all’interno della comunità cattolica, tra attendisti e negazionisti.

Le parole diffuse da Medjugorje, alla veggente Marija, saranno pubblicate e comunicate in questo spazio a seguire dopo le ore 20 di questa sera.

Possiamo intanto rivedere insieme, e rileggere, le parole della Regina della Pace riferite dalla veggente Marija lo scorso anno, proprio il 25 novembre. Appena sarà diffuso e tradotto il comunicato, lo riporteremo sui vari social ed in questo spazio del sito. (con il nuovo video)

ECCO IL MESSAGGIO DEL 20 NOVEMBRE 2020

“Cari figli! Questo è il tempo dell’amore, del calore, della preghiera e della gioia. Pregate, figlioli, affinché Gesù Bambino nasca nei vostri cuori. Aprite i vostri cuori a Gesù che si dona a ciascuno di voi. Dio mi ha invitato per essere gioia e speranza in questo tempo ed Io vi dico: senza Gesù Bambino non avete né la tenerezza né il sentimento del Cielo, nascosti nel Neonato. Perciò, figlioli, lavorate su voi stessi. Leggendo la Sacra Scrittura, scoprirete la nascita di Gesù e la gioia dei primi giorni che Medjugorje ha donato all’umanità. La storia sarà verità, ciò che anche oggi si ripete in voi ed attorno a voi. Lavorate e costruite la pace attraverso il sacramento della confessione. Riconciliatevi con Dio, figlioli, e vedrete i miracoli attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata“.

Come attendere il messaggio della Gospa a Medjugorje nella preghiera?

Vi suggeriamo una lode a Maria, da recitare nell’attesa, Rosario in mano

Preghiera di affidamento al Sacro Cuore di Gesù

Gesù, sappiamo che Tu sei misericordioso e che hai offerto il Tuo Cuore per noi.

Esso è incoronato dalle spine e dai nostri peccati. Sappiamo che Tu ci supplichi costantemente affinché noi non ci perdiamo. Gesù, ricordaTi di noi quando siamo nel peccato. Per mezzo del Tuo Cuore fa’ che tutti gli uomini si amino.

Sparisca l’odio tra gli uomini. Mostraci il Tuo amore.

Noi tutti Ti amiamo e desideriamo che Tu ci protegga col Tuo Cuore di Pastore e ci liberi da ogni peccato.

Gesù, entra in ogni cuore! Bussa, bussa alla porta del nostro cuore. Sii paziente e non desistere mai. Noi siamo ancora chiusi perché non abbiamo capito il Tuo amore.

Bussa continuamente. Fa’, o buon Gesù, che Ti apriamo i nostri cuori almeno nel momento in cui ci ricordiamo della Tua passione sofferta per noi. Amen.

