Ultimo messaggio di Medjugorje, alla veggente Marija, 25 novembre 2021: Siate il Paradiso sulla Terra!

Arriva alla fine della giornata del 25 novembre 2021, il messaggio tradotto e diffuso da Medjugorje, e relativo all’apparizione di oggi alla veggente Marija.

Il mese scorso la Mamma Celeste aveva stupito tutti dicendo che “quando vogliono mettervi catene e usarvi, questo non viene da Dio”

Ecco le parole di questo giovedì.

Messaggio di Medjugorje del 25 novembre 2021

Cari figli! Sono con voi in questo tempo di misericordia e vi invito tutti ad essere portatori di pace e d’amore in questo mondo, dove, figlioli, Dio vi invita attraverso di Me ad essere preghiera, amore ed espressione del Paradiso, qui sulla terra. I vostri cuori siano riempiti di gioia e di fede in Dio affinché, figlioli, possiate avere totale fiducia nella Sua santa volontà. Per questo sono con voi perché Lui, l’Altissimo, mi manda tra di voi per esortarvi alla speranza e voi sarete portatori di pace in questo mondo inquieto. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Le parole della Vergine alla veggente Marija

canale YouTube della redazione: Per iscriverti gratuitamente al https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.

Non dimenticare di iscriverti al canale (è gratuito) ed attivare le notifiche

Restiamo nel clima di meditazione, sulle parole della Mamma Celeste

Preghiera di affidamento al Sacro Cuore di Gesù

Gesù, sappiamo che Tu sei misericordioso e che hai offerto il Tuo Cuore per noi.

Esso è incoronato dalle spine e dai nostri peccati. Sappiamo che Tu ci supplichi costantemente affinché noi non ci perdiamo. Gesù, ricordaTi di noi quando siamo nel peccato. Per mezzo del Tuo Cuore fa’ che tutti gli uomini si amino.

Sparisca l’odio tra gli uomini. Mostraci il Tuo amore.

Noi tutti Ti amiamo e desideriamo che Tu ci protegga col Tuo Cuore di Pastore e ci liberi da ogni peccato.

Gesù, entra in ogni cuore! Bussa, bussa alla porta del nostro cuore. Sii paziente e non desistere mai. Noi siamo ancora chiusi perché non abbiamo capito il Tuo amore.

Bussa continuamente. Fa’, o buon Gesù, che Ti apriamo i nostri cuori almeno nel momento in cui ci ricordiamo della Tua passione sofferta per noi. Amen.