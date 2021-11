Supplica per ottenere l’intercessione di Santa Rita per una causa urgente. Preghiera da recitare in ogni momento

Chiedi una grazia a Santa Rita da Cascia

Invoca Santa Rita per ottenere benefici e aiuti…

Preghiamo:

O’ Dio, bontà infinita e ricco di misericordia con quanti ti invocano,

a te mi presento nella gioia di poter essere qui quest’oggi.

Con piena riconoscenza ti esprimo i più vivi ringraziamenti

Ti prego di accogliere la mia preghiera.

Ti invoco con insistenza nella mia difficoltà,

interponendo l’intercessione di Santa Rita ancella di pace e di perdono:

per i suoi meriti ascoltami ed esaudiscimi.

Sii benedetto per sempre: Donami pace e sicurezza.

Cara santa, stai a me vicina nel momento del dolore,

ti riconfermo la mia devozione e confido nella tua protezione.

Prega per la piena conversione del mio cuore

perché io possa piacergli sempre con una vita più fervorosa.

LEGGI ANCHE: Conosci la vita della Santa? Scoprila qui

Tu sei gradita a Dio e ottieni quanto chiedi per i tuoi devoti:

per questo ripongo in te grande speranza.

Accompagnami, o’ Santa Rita, con la tua benedizione

perché io possa sempre lodare, benedire e ringraziare con te il Signore

per tutto il bene che mi doni. Amen.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Ricevi la benedizione..

Per iscriverti gratuitamente al canale YouTube della redazione: https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.

Non dimenticare di iscriverti al canale (è gratuito) ed attivare le notifiche