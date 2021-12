Salvatore: faceva il barista e aveva una fidanzata ma Papa Francesco l’ha ordinato sacerdote!

Salvatore Lucchesi è stato ordinato sacerdote dal Papa

“La vita si può cambiare se vogliamo. Dio ti ama per quello che sei…”

(Fonte gds.it) Tra i nuovi sacerdoti ordinati qualche mese fa da papa Francesco, nella Basilica di San Pietro, c’è stato anche Salvatore Lucchesi, 43 anni, ex barista ad Acireale.

Per lui la chiamata è arrivata in età matura. Un lavoro da barista ad Acireale, una fidanzata, le uscite con gli amici, una vita come quella di tanti ragazzi della sua età ma un vuoto che all’improvviso arriva e che non si è in grado di decifrare, si sa solo che – seppur bella e confortevole – non è la vita alla quale siamo stati chiamati.

«Il Signore ha avuto tanta misericordia di me», racconta all’Agi. «Grazie a questa misericordia, dopo un lungo e non facile percorso, è arrivata la vocazione»