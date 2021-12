Tanti auguri Papa Francesco! Oggi, 17 dicembre 2021, compie 85 anni. Dio ti custodisca. Facciamo questa preghiera per lui.

Oggi Papa Francesco compie 85 anni: auguri!

Buon compleanno a Papa Francesco, il nostro papa amato.. Papa Francesco, all’anagrafe Jorge Mario Bergoglio, è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 all’interno di una famiglia di origine piemontese. Oggi vogliamo fargli i nostri più sentiti auguri recitando la seguente supplica: Affidiamo a Gesù in questa preghiera il Santo Padre Francesco; lo Spirito Santo lo illumini e lo guidi in ogni momento della sua missione per il nostro bene e quello del mondo intero. Fa oh Signore che Papa Francesco possa aiutare, attraverso le sue opere e le sue parole, ogni creatura a conoscere la verità e l’amore del Padre.

Signore Gesù, pastore eterno di tutti i fedeli, tu che hai costruito la tua Chiesa sulla roccia di Pietro, assisti continuamente il Papa perchè sia, secondo il tuo progetto, il segno vivente e visibile, e il promotore instancabile dell’unità della tua Chiesa nella verità e nell’amore. Annunci al mondo con apostolico coraggio tutto il tuo vangelo.

Ascolti le voci e le aspirazioni che salgono dai fedeli e dal mondo, non si stanchi mai di promuovere la pace Governi e diriga il popolo di Dio avendo sempre dinanzi agli occhi il tuo esempio, o Cristo buon Pastore, che sei venuto non per essere servito, ma per servire e dare a vita per le pecore. A noi concedi, o Signore, una forte volontà di comunione con lui e la docilità ai suoi insegnamenti.

Benedici o Signore, il nostro Santo Padre, il Papa; assistilo nel suo ufficio di pastore universale; sii la sua luce, la sua forza e la sua consolazione: E a noi concedi di ascoltare, con docilità di cuore, la sua voce come ascoltiamo la tua. Amen.

