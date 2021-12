Questa domenica in San Pietro il ‘Rosario degli scartati’ in onore della Madonna di Guadalupe

Questa Domenica a partire dalle 10 i fedeli in Piazza reciteranno la preghiera mariana in occasione della Festa dedicata alla Beata Vergine apparsa in Messico nel 1531. Un’iniziativa promossa dalla Pontificia Commissione per l’America Latina che culminerà con l’Angelus di Papa Francesco

Un’intenzione di preghiera “per tutta la Chiesa cattolica nel mondo, attenta alle grida degli scartati che vivono nelle periferie esistenziali e mossa dalle vittime della pandemia di Covid-19”, è quella promossa domani mattina dalla Pontificia Commissione per l’America Latina in Piazza San Pietro nella recita di un Rosario speciale. L’occasione , quest’anno in coincidenza con la Terza Domenica di Avvento, è la Festa dalla Beata Vergine Maria di Guadalupe apparsa tra il 9 e il 12 dicembre del 1531 sulla collina del Tepeyac, a nord di Città del Messico.

L’amore per la madre di tutti Mossi dalla fede, dall’amore e dalla speranza, come Chiesa, intesa come “un noi grande come la famiglia umana” – si legge nel comunicato della Commissione istituita da Pio XII nel 1958 allo scopo di “consultare e aiutare le Chiese particolari in America Latina” – “esprimiamo il nostro amore per la madre tutti”, in vicinanza e fedeltà con Papa Francesco, che ha acconsentito a celebrare questa festa in Piazza San Pietro prima del consueto Angelus domenicale.