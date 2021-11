Quando Gesù abbracciò l’anima di una giovane mistica: ecco l’incredibile racconto

La beata Angela ha raccontato le sue esperienze

L’abbraccio mistico con Gesù di una grande santa italiana…

Il racconto della beata Angela da Foligno: “Mentre un giorno ero in contem­plazione della croce di legno e dell’altra che vi faceva su il disteso corpo di Gesù Cristo, e gli occhi miei materiali si colmavano di questa vista, a un tratto, nell’anima mia, sentii accendersi una fiamma d’amore così fervente da ridondare, come una fiumana di leti­zia, su tutte le membra del corpo mio: Vedevo allora e sentivo Gesù Cristo abbracciare l’anima mia con quel braccio che fu per primo inchiodato sulla Croce, e ne provavo una gioia luminosa di una mai provata dolcissima verità. Fu così che conobbi e compresi in qual modo, in questa nostra carne mortale, si fac­cia l’unione con l’eternità di Dio.

Da questa letifican­te, inenarrabile visione, da questa gioia durevole e chiara di evidentissima luce, mi venne tanta assicu­razione, tanta certezza di me stessa e di Dio, che non solo non posso avere alcun dubbio sulla elevazione, sulle visioni e sulle parole di Dio, per grazia sua concessemi; ma mi meraviglio come abbia potuto al­tra volta dubitare di queste divine ispirazioni.

E se tutto il mondo mi dicesse di essermi ingannata, riterrei tutto il mondo nell’errore e me sola nella verità..”