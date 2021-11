Il prodigio avvenuto nel ‘grembo’ della Vergine di Guadalupe. Una luce sulla sua immagine…

Un prodigio accaduto nella Basilica di Guadalupe

Il 17 Giugno 2007 (per alcuni il 1 Maggio), dopo la messa dedicata ai bambini mai nati, i presenti alla Basilica della Madonna di Guadalupe hanno assistito ad un vero prodigio.

L’immagine della Vergine ha iniziato ad affievolirsi per lasciare il posto a una luce intensa che emanava dal suo grembo un fascio di luce a forma di embrione.

Si è presentato ai loro occhi “il Cristo non nato”, prima di nascere.

Un noto ingegnere, Luis Girault, ha studiato le immagini per constatare la loro veridicità, comprovando che il negativo non è stato modificato o si sia alterato con immagini sovrapposto ed è stato verificato che la luce non proviene da alcun riflesso, ma proprio dall’immagine della Madonna di Guadalupe.

Si tratta di una luce bianca intensa che non si trova nelle normali fotografie. La luce ha un alone attorno e si trova all’altezza del grembo della Madonna di Gudalupe.

Sono apprezzabili delle ombre con le caratteristiche fisiche di un bimbo allo stato embrionale nel grembo materno. Fonte biscobreak.altervista.org

Forse un segno forte della Madonna contro gli aborti.

Non abbiamo riscontri da parte della Chiesa e non sappiamo se si sia esposta su questo avvenimento; vogliamo solo riportatavi la descrizione degli avvenimenti descritti nel web. Se ciò fosse opera di Maria, sarebbe una cosa grandiosa!

