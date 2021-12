Papa Francesco. Il consiglio per il matrimonio: ‘Possono volare i piatti ma mai finire la giornata senza fare la pace’. Udienza 1 dicembre 2021

Udienza generale di Papa Francesco, 1 dicembre

Papa Francesco dona qualche consiglio a tutte gli sposi..

Papa Francesco, nell’udienza generale di questa mattina, continuando il ciclo di catechesi su San Giuseppe, ha esortato gli sposi a passare dalle logiche del fidanzamento “all’amore maturo di tutti i giorni”.

Il Santo Padre a braccio ha detto: “Noi delle volte litighiamo, questo succede, tante volte alziamo la voce e volano anche i piatti, ma l’importante è che questo non danneggi la vita del matrimonio”.

Il suo consiglio: “Non finire mai la giornata senza fare la pace. La vendetta del giorno dopo è pericolosissima: non permettete che il giorno dopo cominci la guerra. Ricordatevi sempre: mai finire la giornata senza fare la pace“.

Alla fine, una preghiera a San Giuseppe:

San Giuseppe, tu che hai amato Maria con libertà, e hai scelto di rinunciare al tuo immaginario per fare spazio alla realtà, aiuta ognuno di noi a lasciarci sorprendere da Dio e ad accogliere la vita non come un imprevisto da cui difendersi, ma come un mistero che nasconde il segreto della vera gioia.

Ottieni a tutti i fidanzati cristiani la gioia e la radicalità, conservando però sempre la consapevolezza che solo la misericordia e il perdono rendono possibile l’amore. Amen.

(Fonte agensir.it – M.N.)